Alma Cortés posa en bikini y enseña su vientre tras su embarazo: “La imperfección es mucho más divertida”

Influencer, mamá y universitaria: la nueva vida de Alma Cortés Bollo

La experiencia de la maternidad está siendo de lo más gratificante para la hija del desaparecido Chiquitete y Raquel Bollo. Las fotos junto a ella y la felicidad rebosan en el Instagram de la joven, que, a pesar de no haber dejado sus estudios universitarios, también se ha convertido en toda una influencer con canal en mtmad.

“Que se pare el tiempo y no crezcas más. Esta madrugada hace cinco meses que llegaste a nuestras vidas. Tú me haces ser mejor persona y tú renuevas mis pilas con esa simple sonrisa cuando más gastadas están. Te amo, Jimena”, es la bonita dedicatoria que Alma ha escrito en una de las muchas imágenes que ha compartido de su vida. Una foto que su novio, Juan José, no ha dudado en comentar, demostrando que él también se encuentra feliz y en un momento muy especial de su vida.