Día de la Madre en familia

Precisamente haciendo alusión a su padre, Diego Matamoros publicaba en su cuenta de Instagram otro post que ha acrecentado la duda sobre su crisis con Carla Barber y tras el que ha tenido que salir al paso. "Cuando yo me refiero a las palabras de mi padre y digo que en la vida la felicidad tiene que ser una norma diaria y habitual, me refiero a que yo por fin he encontrado algo que de verdad me hace ilusión, que tengo ganas, que me gusta y quiero desempeñar y que me esfuerzo por ello. Y no es otra cosa que lo que estoy estudiando, que es diseño de interiores, que es lo que me apasiona. No le deis más vueltas a lo que no es", comenta en sus stories tratando de zanjar polémicas.