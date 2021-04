Las palabras de Laura Matamoros ¿con mensaje oculto a su ex?

Que plantarle una sonrisa a la vida tras una ruptura es un gran comienzo y un enorme y valiente paso es una obviedad. Pero el mensaje que publica Laura junto a esta última fotografía también podría ocultar otro significado. A Laura Matamoros le encanta la música internacional. A lo largo de estos años la hemos visto disfrutando de música de todo tipo en festivales como Coachella o en conciertos de grupos como Cold Play o Justin Bieber. Y aunque no podemos confirmar que Lana del Rey se encuentre entre sus artistas preferidas, en estas primeras palabras - camufladas con su look vaquero- podría estar oculta la letra de una de sus baladas más populares. "Blue Jeans, White shirt…" (vaqueros azules, camiseta blanca), así empieza la canción Blue Jeans de la estadounidense, cuyo estribillo es toda una declaración de intenciones: "I Will love you till the end of times" (te amaré hasta el fin de los tiempos). ¿Estará mandando Laura un mensaje oculto a su ex? ¿O simplemente ha escrito esas palabras en relación a su look?