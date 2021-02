Carolina Sobe ha experimentado una notable transformación física que no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. Tras presumir de su asombroso cambio físico a través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de ‘ Gran Hermano ’ ha desvelado los kilos que ha perdido en total.

La colaboradora de televisión no puede estar más orgullosa con su cambio físico y es por eso que no ha dudado en revelar los kilos que ha perdido gracias a su reto para adelgazar, al que ella misma se refiere como ‘El reto de ‘La Sobe’. Además, la influencer ha asegurado que está adelgazando por el bien de su salud y no por una razón meramente estética.