El bombero ha demostrado públicamente su amor por la exnovia de José Sánchez

Los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' llevan saliendo más de tres meses

Edu Neira no ha podido contener un minuto más el profundo amor que siente hacia Adelina Seres. El tentador de 'La isla de las tentaciones' se ha declarado públicamente por primera vez a su novia a través de su perfil oficial de Instagram. El bombero ha compartido una galería de imágenes junto a una romántica carta que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

"A veces, de 'La isla de las tentaciones' también salen historias bonitas, aunque sea de ediciones distintas", así ha comenzado el influencer esta preciosa declaración de amor que ha pillado completamente desprevenida a la expareja de José Sánchez. Tras compartir su primera instantánea juntos, el tentador se ha lanzado a gritar su amor a los cuatro vientos.

Un detalle de amor de lo más significativo pues, hasta la fecha, el joven no se había pronunciado sobre su historia con la concursante de la primera edición del reality con base en República Dominicana. Lo cierto es que, a juzgar por las fotografías que ha sacado a la luz el bombero, la pareja se encuentra disfrutando de un gran momento personal.

Aventuras, risas, besos, complicidad y, sobre todo, mucho amor. Aunque no coincidieron en la misma edición del programa, el destino quiso que Adelina y Edu se cruzaran hace ya más de tres meses para no volver a separarse nunca más. O eso es, al menos, lo que ellos esperan y desean. "Eres increíble, pequeña. Una mujer maravillosa. No puedo estar más contento de que nuestros caminos se juntaran y de todo lo que estamos construyendo juntos", ha señalado Edu en esta clara declaración de intenciones que ha ilustrado con todo tipo de fotos: desde posados junto al árbol de Navidad, pasando por sus escapadas a la playa y hasta sus besos más pasionales.

Y es que, aunque el joven no tuvo suerte como tentador, parece que el reality de Sandra Barneda no le ha traído más que cosas buenas. "Me haces muy feliz cada día", ha reconocido Edu, sacando a relucir su lado más romántico y brindando (virtualmente) por "todas las cosas que les quedan por vivir".