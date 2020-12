La exconcursante de 'GH' ha revelado, en exclusiva, la razón por la que ha sido hospitalizada

Chiqui ha desvelado el motivo real de su ingreso en el hospital. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha dado la última hora sobre su estado de salud y ha contado los detalles de su hospitalización en exclusiva para 'Outdoor'.

Al ser preguntada por su ingreso hospitalario, la exconcursante de ‘GH’ ha explicado que tuvo que ser trasladada por una ambulancia desde su casa al Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena. La murciana comenzó a encontrarse muy mal, sentía un fuerte dolor abdominal y pudo comprobar que tenía fiebre.

Y es que, hace tan solo unas horas, la exconcursante de 'Gran Hermano' compartía una foto en las redes sociales en la que aparecía tumbada en la camilla del hospital. Sus seguidores no dudaron en mostrar su preocupación por su estado de salud y ella les agradeció su apoyo incondicional. De hecho, muchos de sus fans se habían dado cuenta de que llevaba varios días completamente desaparecida.

Chiqui ha revelado que cuando llegó al hospital estaba muy preocupada y que comenzaron a hacerle todo tipo de pruebas. “Vomitaba sangre y me imaginaba lo peor”, ha señalado. Tras hacerle las pruebas pertinentes, los profesionales del hospital descubrieron que tenía piedras en el riñón y que estaba sufriendo un cólico nefrítico.

La que fuera reportera de ‘Sálvame’ ha tenido que ser operada de urgencia y asegura que aún sigue teniendo piedras en el riñón. “Ayer tuve que volver a urgencias, no me quieren dejar ingresada por el tema del coronavirus. Me pusieron mucha más medicación para que intente estar en mi casa hasta el día 29 de diciembre, que tengo una intervención”, ha explicado.

Tal y como ha contado ella misma, si no empeora durante los próximos días, la operación será ese día: “Espero que no se complique, esto es peor que un parto. El dolor es constante e insoportable”. Además, su mayor deseo es no tener que pasar las navidades en el hospital y poder estar rodeada de sus hijas y del resto de su familia.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha querido dejar claro que le hicieron una PCR en el hospital y que dio negativo en Covid-19. Además, ha señalado que los sanitarios de Cartagena están al borde del colapso: “Falta personal y mucha gente está de baja por coronavirus. Parece que la gente no es consciente de lo que está pasando. Hay sanitarios que se han puesto a llorar hablando conmigo sobre este tema. Tienen todo mi apoyo”.

La murciana ha querido agradecer el inmenso cariño que está recibiendo por parte de sus seguidores, que se han volcado con ella desde que su ingreso hospitalario ha salido a la luz: “Se han preocupado por mí y están deseando que me recupere y que vuelva a la tele. Les deseo que pasen unas felices fiestas. Siento mucho que haya fallecido tanta gente por la pandemia. Mucho ánimo a todos esos familiares que han perdido a sus seres queridos. Hay que seguir luchando y sonriendo”.