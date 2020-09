Christofer reaparece y presume de su cambio físico tras operarse las orejas: "Tengo la cara hinchada"

Christofer ha pasado por una clínica estética para retocarse las orejas. Pese a las numerosas críticas que ha recibido por este aspecto de su físico, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dejar claro que no se ha operado por los comentarios de sus haters, sino porque le ha apetecido. Como no podía ser de otra manera, Fani ha ejercido de su enfermera particular y nos ha mostrado el impresionante cambio físico tras la cirugía.