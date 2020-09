Carla Barber denuncia un robo con agresión en el portal de su casa: “Me hicieron la ‘llave del mata león’ hasta dejarme inconsciente”

La novia de Diego Matamoros ha explicado cómo ocurrió todo a través de sus redes sociales. “Anoche, al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la 'llave del mata león' hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida”, ha explicado muy afectada en su perfil oficial de Instagram.