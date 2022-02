Si algo tiene característico Claudia Acevedo desde que la conocimos en ' La isla de las tentaciones ' es su rubia melena extra larga. Un rasgo que junto a su sonrisa y su dulzura conquistaron a Raúl Ginés primero y luego a todos sus seguidores. Lo curioso es que no siempre fue así y a través de una foto inédita , Claudia ha dejado al descubierto que hace tres años era morena .

"Me han retado a compartir la primera foto que subí en Instagram, pero en su día las borré, así que he elegido esta de hace 3 años, cuando me dio por teñirme de negro", ha escrito acompañando a esta sorprendente imagen que ha causado sensación desde que la canaria publicase.