Claudia Acevedo ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras someterse a un radical cambio de look con el que ha dicho adiós a la imagen a la que nos tenía acostumbrados. La que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' junto a Raúl Ginés ha confesado que necesitaba verse diferente y, por eso, ha decidido arriesgar con un cambio de imagen de lo más impactante.

A principios de este año, Claudia Acevedo aparecía por primera vez en nuestras televisiones con una larguísima melena castaña con reflejos rubios y ondulada, al más puro estilo surfera. Un look que, además, plasmaba a la perfección su forma de ser: natural, libre y sin ningún tipo de aderezos.

"Espera, he tenido una idea genial. ¿Puedes hacerme una transformación? Conviérteme de 'atrasada' en atractiva", comenta la influencer en este 'playback' que la ha venido de anillo al dedo para mostrar en redes su impactante cambio de look . "Necesitaba verme diferente", ha reconocido la joven a sus seguidores de Instagram.

Desde que hiciera pública su nueva imagen, Claudia Acevedo no ha dejado de recibir todo tipo de piropos: "Es brutal", "te queda increíble", "me encanta", "estás genial" o "qué bien te queda el flequillo", son solo algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en la publicación. Opiniones muy positivas a las que también se han sumado Lara Tronti, Lola Ortiz o Paula González, que no han dudado en hacerse saber a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' lo favorecedor que ha sido el cambio.