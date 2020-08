La vida de Clemente Lequio tras perder a su hermano Álex: los homenajes que le ha realizado

Hace apenas unos días Clemente salía en defensa de su madre , Antonia Dell’Atte, a través de sus redes sociales para zanjar la polémica sobre su ausencia en el funeral de su hermano Álex: “Mi madre jamás ha mentido en lo que fue dicho en su última aparición televisiva”, respaldando así las palabras de la italiana, que aseguró que su hijo no había sido invitado a la misa en homenaje a Alex.

Sin embargo, fuera de polémicas, Clemente no ha parado de demostrar el gran vínculo que le unía a su hermano pequeño y lo mucho que ha sufrido su pérdida. Ya durante los peores momentos de la enfermedad de Álex, Clemente se mantuvo cerca de su hermano a pesar de los kilómetros que les separaban y llegó incluso a viajar desde Miami para cenar junto a su hermano, su padre Alessandro y Ana Obregón.

El primer homenaje tras recibir la noticia de la muerte de su hermano llegó a través de su perfil de Instagram rescatando, precisamente, una imagen de aquella cena, que unió a otras tantas de algunos de sus momentos juntos. Acompañando a esas imágenes, Clemente recuperó el último mensaje de su hermano Álex , añadiendo: “Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con pensar que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado.”

Las palabras de Clemente para su hermano Álex no quedaban ahí. Apenas una semana después, el joven buceaba entre fotografías junto a su hermano para revivir los mejores recuerdos a su lado. “Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora.” escribía Clemente lleno de dolor, todavía incrédulo ante lo vivido: “Cuanto más miro tus fotos me pregunto cómo es posible, ¿por qué la vida puede llegar a ser tiene tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor.” Haciendo deporte juntos, cenando junto a su padre, sacando el lado más bromista de Álex..., Clemente abría su álbum personal y privado para mostrar el lado más bonito de su relación: