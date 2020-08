Laura Matamoros posa en bikini y sus seguidores creen que está embarazada: "Parece que vas a tener gemelos"

Laura Matamoros está disfrutando de su verano por todo lo alto. Junto a su chico Benji Aparicio y su hijo Martín, la que fuera ganadora de ‘ GH VIP’ no podría estar atravesando una etapa de su vida más feliz y completa. Sin embargo, la influencer (que está compartiendo con sus fans cómo de idílicas están siendo sus vacaciones en Málaga) ha generado un gran revuelo con su último posado en bikini, pues ha provocado que muchos piensen que podría estar embarazada.

No sabemos si habrá sido cosa del modelo del traje de baño, la pose, el ángulo o vete tú a saber, pero la hija de Kiko Matamoros ha recibido un sinfín de comentarios sobre su “posible” embarazo.

Así es el posado en bikini de Laura Matamoros por el que todos creen que está embarazada

Un modelo de bañador que parece no haber convencido del todo a los usuarios de las redes sociales, que le han aconsejado que “cambie la parte de abajo”. “No te favorece”, “no te hace justicia con el cuerpazo que tienes” o “ese bikini es difícil que le quede bien a alguien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, hay otra corriente que ha descartado que se trate del modelo del traje de baño y se han atrevido a señalar que Laura podría estar embarazada. “Uy, parece embarazo”, “yo creo que estás embarazada”, “parece que vas a tener gemelos” o “¿embarazo a la vista?”, son algunos de los comentarios que más se repiten en esta publicación que no ha dejado indiferente a nadie.

No sabemos si Laura Matamoros habrá leído o no estos incesantes comentarios (aunque sí ha seguido compartiendo stories de su día a día), pero por el momento la madrileña no se ha pronunciado al respecto.