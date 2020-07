De viaje, compartiendo un desayuno o en la playa: así han sido los momentos más románticos de Paz Padilla con su marido

A pesar de la discreción con la que la presentadora de ‘Sálvame’ ha llevado siempre su relación, lo cierto es que en contadas ocasiones no podía evitar compartir lo feliz que era. Momentos románticos, dedicatorias y fotografías que rescatamos de las redes de la actriz y que reflejan el cariño y la pasión que ambos se profesaban.

El día más feliz de su vida en su tierra: la boda en Zahara de los Atunes

“Él me dijo que se casaba pero con la condición de repetir la boda en Cádiz, con nuestra familia, con su hija y con la mía presentes”. Pues dicho y hecho, porque días después de la boda al más puro estilo Bollywood se casaban en la playa de Zahara de los Atunes, en Barbate. Y ese 8 de octubre de 2016 Paz fue tan feliz que no dudó en compartir alguna instantánea en sus redes sociales.

Paz Padilla y su marido: matrimonio a distancia con bonitos reencuentros

Pero si algo también ha caracterizado al matrimonio es que ha vivido siempre separado. Él en Cádiz y ella en Madrid. Una decisión que tomaban por motivos de trabajo y que obligaba a la pareja a verse cada 15 días. El motivo de no estar juntos cada fin de semana no era otro que dejar que Antonio disfrutara de su hija, fruto de una relación anterior, cuando le tocaba estar con ella. Otro ejemplo de generosidad de la artista, característica que siempre la ha definido.

De fiesta y con una sonrisa por bandera: el humor siempre en las fotos de la pareja

Antonio y Paz no dudaron en disfrazarse para hacer pasar un divertido momento a la hija de Padilla. El momento lo compartió la actriz en redes.

Momentos íntimos que regalaron a sus seguidores: desayunos en casa y paseos por la playa

Compartiendo viajes y disfrutando de la vida: las aventuras del matrimonio

Tras meses luchando contra una enfermedad, Antonio fallecía este sábado 18 de julio. "Me he casado con el hombre de mi vida. Para mí lo es todo, es maravilloso, es un tío muy bueno. Sabía que lo quería, pero no tanto", explicaba en una entrevista en ‘Sálvame’ hace meses, cuando nadie podía imaginarse el triste desenlace de su bonita historia de amor que también quedó retratada en redes sociales.