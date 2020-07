Del fallecimiento de su madre a la muerte de su marido: la lección de fortaleza de Paz Padilla

No habrá sido nada fácil salir a hacer reír a los espectadores de ‘Sálvame’ o reunir a sus compañeros de ‘La que se avecina’ para realizar un divertido vídeo en TikTok, pero ella lo ha hecho. Lo ha hecho como una auténtica profesional y una sonrisa, pero, sobre todo, sin levantar ningún tipo de sospecha de por lo que estaba pasando. Con una sonría acercaba a sus seguidores los divertidos rodajes de la famosa ficción de Telecinco.

Pero su solidaridad no ha tenido límites durante estos últimos meses a pesar de estar viviendo un auténtico drama en casa. Paz no ha dudado en echar una mano a los que más lo necesitan y se ponía manos a la obra para confeccionar mascarillas cuando más se necesitaban en España. Incansable, Padilla se unía a la iniciativa “rendirse no es una opción”, a través de la cual algunos costureros y costuraras cosieron mascarillas para llevarlos a los centros sanitarios en pleno pico de la pandemia.