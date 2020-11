Cristian y Melodie han acabado de la peor manera posible tras su paso por ‘ La isla de las tentaciones ’. Tras una intensa relación de 9 años, los de Alicante pusieron fin a su historia de amor para emprender caminos separados. Sin embargo, el destino no hace otra cosa que cruzarlos y enfrentarlos. En esta ocasión, su última guerra pública la ha comenzado el influencer, que ha comunicado a través de sus redes sociales los motivos por los que ha decidido emprender acciones legales contra su ex.

Pero lo suyo no ha sido un final amigable, ni mucho menos. Una situación un tanto insostenible si tenemos en cuenta que la pareja sigue viviendo en el mismo domicilio que cuando eran novios y que, además, tienen más cosas en común de las que podrían llegar desear.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' toma medidas legales contra Melodie

Así lo ha comunicado el propio Cristian a través de su perfil de Instagram, ante sus más de 177.000 seguidores. “Qué triste que te sientas orgullosa de haberme quitado a mi perro y no dejarme verlo”, ha escrito el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones, cuya única pretensión es “desenmascarar” a Melodie y descubrir a la gente “el tipo de persona” que es.

“¿Tú te crees que yo te voy a regalar a mi perro? Si ni siquiera me ha dejado verlo desde que volvimos y me ha dejado plantado cuando hemos quedado para que lo pudiera ver”, ha señalado el valenciano, que ha dejado muy claro que es capaz de cualquier cosa por recuperar a su adorado can.