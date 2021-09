No están siendo momentos fáciles para la canaria, que ha tenido que acatar con la decisión de Ferre, que ha puesto punto y final a su historia de amor . Sin embargo, lejos de entrar en bucle de negatividad, Cristina ha decidido tomarse las cosas con calma, dedicarse a sí misma este tiempo de transición y centrar todos sus esfuerzos en el deporte .

Aunque esta filosofía de vida no ha evitado que a la influencer se le rompa el corazón en mil pedazos al ver su vida tambalearse de esta manera, sí que le ha ayudado para mantener la mente ocupada y hacer este complicado y durísimo trance lo más llevadero posible.

Imágenes que no solo reflejan la bonita conexión que había entre ellos, sino que han inmortalizado los que fueron los mejores momentos de la pareja : desde sus noches de juerga, pasando por sus momentos más rutinarios en casa, hasta su emocionante reencuentro tras 'Supervivientes'.

"Te quiero tanto que solo quiero verte feliz, aunque no sea por el momento juntos" , ha comenzado escribiendo la influencer canaria, demostrando una gran madurez a la hora de gestionar sus sentimientos. "Te deseo lo mejor, por todos esos segundos que simplemente éramos tú y yo. Lo pesada que siempre soy, lo fiestera…pero siempre fue todo juntos. Ahora tomamos caminos diferentes, pero me quedo con estos momentos", ha continuado escribiendo la que fuera novia del exconcursante de 'Supervivientes'.

Tras hacerse oficial la ruptura, la canaria no ha dejado de recibir mensajes cargados de cariño. Sin embargo, ella ha preferido no leerlos por el momento. "Cuando tenga fuerzas y ganas me sentaré a hablar y responderé a todas vuestras preguntas", les ha prometido a sus seguidores, que quieren saber su versión de los hechos ante el inesperado fin de su relación.