Ferre rompe su relación con Cristina: "Es la decisión más dura de mi vida"

El exconcursante de 'Supervivientes' ha roto con Cristina tras cuatro años de relación

Ferre ha confesado el motivo por el que ha puesto fin a su noviazgo

Ferre ha roto su relación con Cristina. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hecho pública la noticia a través de un vídeo en Instagram el que ha confesado el motivo por el que ha decidido poner punto y final a su noviazgo de cuatro años con la canaria.

No están siendo momentos fáciles para Ferre y Cristina. Su historia de amor, repleta de altibajos, ha llegado a su fin tras cuatro años de relación. El encargado de oficializar su separación ha sido el andaluz, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que también ha explicado la razón por la que ha decidido poner fin a su noviazgo con la canaria.

"Es la decisión más dura de mi vida", ha asegurado el joven frente a sus más de 332.000 seguidores, que llevaban varias semanas preguntándose dónde estaba Cristina y por qué ya no se les veía juntos. La pareja, que siempre acostumbraba a aparecer unida en las redes sociales, se había mostrado inusualmente más lejos que nunca. Ahora ya sabemos el motivo.

"Ya no estoy con Cristina, la relación no ha podido ser", ha comenzado explicando el que fuera concursante de 'Supervivientes'. Tal y como ha señalado en este inesperado vídeo que ha dejado muy sorprendidos a los seguidores de la pareja, el principal motivo de esta ruptura no es otro que los sentimientos del andaluz.

"La estaba haciendo sufrir y yo no quiero hacer sufrir a nadie, y menos a ella, que es una tía espectacular", ha continuado apuntando el que también fuera concursante de 'La casa fuerte', precisamente, junto a Cristina. Según él mismo ha reconocido con una valentía pasmosa, durante el último viaje a Valencia de su ahora exnovia, se dio cuenta de que estaba feliz sin ella.

"Me sentía bien y notaba que tampoco tenía ganas de hablar con ella", ha señalado. Sin embargo, a pesar de que este viaje ha sido el detonante que ha hecho saltar por los aires su relación, Ferre ha reconocido que este sentimiento es algo que viene desde hace un tiempo atrás.

Es más, según ha apuntado el que fuera concursante del pisito de 'Solos', cuando llegaba a casa no le salía darle un beso o tener ese mínimo acercamiento de pareja. "Lo hacía por protocolo de la relación, pero no me apetecía abrazarla. No me salía", ha explicado con suma franqueza hablando de las dudas que tanto daño han hecho a la canaria.

A pesar de su tajante decisión, Ferre no ha podido evitar tener palabras de cariño hacia la que ha sido su pareja durante cuatro años. "Ella es una locura. Hemos crecido juntos y me ha ayudado en todos los sentidos. Era una vida perfecta, la vida que todo el mundo quiere. No nos faltaba de nada, pero a mí me faltaba el amor. Siento que he dejado escapar a la mujer de mi vida", ha continuado en un intento de hacerse entender frente a su legión de seguidores.

Otro de los motivos por los que le ha costado tanto tomar esta decisión ha sido el saber que ella lo había dejado todo por él. "Ella se vino aquí sin nada, dejó su trabajo y cambió de vida para estar conmigo. Por eso es tan difícil darte cuenta de que no estás enamorado. Tenía miedo a una vida sin ella porque para mí ella lo era todo", ha señalado el influencer, que ha abierto su corazón como pocas otras veces le hemos visto.

Además, el andaluz también ha achacado al desgaste de la relación el hecho de que no tenía la comunicación que él espera tener con su pareja. "No hablábamos de la vida y al final terminó convirtiéndose en mi compañera de piso", ha señalado, explicando con todo lujo de detalles los motivos que han propiciado que haya decidido tomar un camino diferente.

Para cerrar este complicado capítulo, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha dirigido directamente a la influencer canaria. "Eres una persona a la que voy a querer siempre. Para mí eras perfecta. El chico con el que estés cuando tú quieras, va a ser el más feliz del mundo. Espero que tú también lo seas porque te lo mereces. Espero que tengas la familia con la que siempre has soñado", ha concluido Ferre mirando directamente a cámara en un desgarrador mensaje con el que se ha despedido públicamente de Cristina, con la que ha roto tras cuatro años de relación.