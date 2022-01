Hace apenas unas semanas, Cynthia hablaba por primera vez de los terribles episodios de malos tratos que sufrió a manos de su anterior pareja. "Me cogía del pelo, me daba patadas tirada en el suelo. No se lo conté a nadie, me daba vergüenza. Yo lo aguantaba todo", relató la exconcursante de 'Secret Story' en una desgarradora entrevista para la revista 'Lecturas'.