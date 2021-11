Cynthia Martínez habla por primera vez de los malos tratos que ha sufrido con su expareja

La exconcursante de 'Secret Story' ha revelado que ha sido víctima de violencia machista

Cynthia Martínez rompe a llorar al recordar el infierno de malos tratos que ha vivido

Tras su paso por 'Secret Story', Cynthia Martínez ha reunido la fuerza suficiente para relatar por primera vez los malos tratos que ha sufrido a manos de su expareja. La exconcursante de 'La casa de los secretos' ha desvelado que ha sido víctima de violencia de género en una entrevista desgarradora en la que no ha podido evitar romper a llorar al recordar esta delicada etapa.

Muchos la han acusado de esquivar el conflicto, pero esto tiene un motivo de peso del que ahora se conoce el motivo. La vida de la que fuera amante de Canales Rivera no ha sido precisamente un camino de rosas. En una entrevista exclusiva para la revista 'Lecturas', la barcelonesa de 34 años ha revelado la pesadilla en la que se sumió su vida por culpa de una pareja que la sometía a maltrato psicológico, verbal y físico.

Un durísimo relato que ahora se ha atrevido a sacar a la luz con el objetivo de ayudar a otras tantísimas mujeres que puedan estar atravesando su misma situación. Estando en la más absoluta ruina económica, Cynthia conoció a un hombre mientras trabajaba en la noche para salir adelante y demostrarse a sí misma que podía vivir sola en la capital madrileña.

Un sueño que, sin embargo, se tornó en un auténtico infierno de malos tratos. "Conocí a un empresario, eso me dijo. Me ayudó a salir del agujero. Me vino mi príncipe azul y me agarré como un cangrejo. Todo muy idílico. Que si te compro un coche, que si te compro esto…y no solo eso, sino la atención que me daba, los mensajes que me enviaba", ha explicado la que fuera Miss Barcelona en esta entrevista en la que ha hablado por primera vez de esta complicada etapa de su vida que tantísimo la ha marcado.

Sin embargo, cuando todo parecía como sacado de un cuento de hadas, comenzaron los reproches y el maltrato silencioso. "Me fui de vacaciones con mis amigas y ahí empezó el machaque emocional. Me decía que eso era de fulana. Fui tragando y cuando me fui a vivir con él, empezó una historia bastante turbia", ha señalado la que fuera 'amiga íntima' de Canales Rivera, que no ha podido evitar romper a llorar al recordar aquellos difíciles momentos que se han convertido en el motivo por el que prefiere evitar el conflicto. "Me trae malos recuerdos", ha puntualizado.

Una situación insostenible que Cynthia aguantó durante un terrible año de su vida. "Me cogía del pelo, me daba patadas tirada en el suelo. No se lo conté a nadie, me daba vergüenza. Yo lo aguantaba todo. Yo se lo había dado todo, no entendía por qué me trataba así", reconoce la catalana, que tuvo que pasar por estas y otras muchas humillaciones.

Estando en ese pozo que parecía sin fondo, Cynthia conoce a un chico que la devuelve la ilusión. "Vuelvo a sentirme querida y guapa", señala. Sin embargo, su maltratador no tarda en percatarse de esta situación. "Ve que empiezo a salir y me encierra en casa", señala la exconcursante de ‘Secret Story’, que tuvo que aguantar numerosos insultos hacia su físico por parte de este individuo.

"Me decía que parecía una gamba de lo delgada que estaba”, ha puntualizado la modelo, que llegó a pesar 50 kilos, diez menos de los que pesa ahora: “no comía…me mantenía a base de donetes y refrescos". El punto de no retorno de esta relación tóxica llegó cuando Cynthia le amenaza con una denuncia ante la policía.

