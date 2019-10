Dakota muestra su pecho tras operarse y Violeta reacciona: "He cumplido un sueño"

La exsuperviviente ha explicado a sus seguidores los motivos por los que ha decidido dar el paso de entrar en quirófano: "Yo, desde pequeñita, nunca he tenido pecho. Siempre he tenido la idea de operarme. De hecho mi padre, cuando cumplí los 18 años, me iba a pagar la operación pero yo me eché para atrás. Esto da miedo...porque te metes a un quirófano, no por algo de vida o muerte, sino porque te gusta". Pero eso se acabó porque ahora ha dado el paso que tanto la atemorizaba y, de ahora en adelante, podrá lucir los escotes que siempre ha deseado.