La hermana de Risto Mejide se pronuncia tras el nacimiento de su hija con Laura Escanes: "Prepárate para lo que te llega"

no han dejado de recibir mensajes de cariño desde que se convirtieran en padres de Roma la noche del pasado 2 de octubre. Un sinfín de rostros conocidos se han volcado con la pareja para enviar sus felicitaciones . Sin embargo, ha habido un mensaje que ha destacado entre el resto. Se trata del de, hermana del juez de 'Got Talent', que ha dado la bienvenida a Roma de una forma bastante peculiar.

La cosa no ha quedado ahí, la hermana del marido de Laura Escanes le ha seguido dando consejos a su sobrina: "En la vida, querida Roma, da lo que te den. Si te dan morcilla, da morcilla. Si te dan abrazos, repártelo con quien te los dé y nunca, nunca dejes de querer a tu madre porque madre no hay más que una. Besitos para Laura, Risto y la familia...porque familia no es con quien quieres estar, sino con quién has nacido y te ha dado todo". Este ha sido la foto en cuestión empleada para compartir el mensaje: