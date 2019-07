Dakota se sincera como nunca tras 'Supervivientes': "Ir a la cárcel a ver a mi novio fue duro"

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera tras su paso por Honduras

Dakota Tárraga concede una entrevista muy personal para 'Lecturas'

La alicantina habla de su novio Rubén, de Colate y de Isabel Pantoja

Dakota Tárraga ha concedido una de sus entrevistas más personales tras su novio Rubén, sus enfrentamientos en Honduras y su relación con Isabel Pantoja, entre otros muchos temas que ha abordado. Dakota también ha relatado como la muerte de su hermano cambió su vida por completo acabando con su dulzura y cambiando radicalmente su carácter. ha concedido una de sus entrevistas más personales tras salir de 'Supervivientes 2019' . La alicantina ha hablado sobre todos sus frentes abiertos aclarando todo sobre, sus enfrentamientos en Honduras y su relación con, entre otros muchos temas que ha abordado. Dakota también ha relatado como la muerte de su hermano cambió su vida por completo acabando con su dulzura y cambiando radicalmente su carácter.

Centrándose en su relación "tóxica" con Rubén, la exsuperviviente ha hablado muy claro: "Mis visitas a la cárcel eran muy duras. Tener que ir allí, durante un año y medio, a ver al hombre que quería era duro". Esta relación ha tenido muy preocupados a sus padres, que han llegado incluso a no aceptarle por todo lo sucedido. "Mi madre no lo puede ni ver, incluso antes de que rompiéramos (...) Mi relación con Rubén no era buena. No me hacía bien. Estaba metida en un bucle", señala.

Pero esto no es todo, la de Alicante sabe perfectamente lo que va a hacer: "No vamos a volver. No lo voy a perdonar nunca (...) Mis padres se han sorprendido porque he reaccionado bastante bien. Yo también he alucinado conmigo misma. Esto es lo que hay".

No voy a volver con Rubén. No lo voy a perdonar nunca

Dakota está dolida con las palabras de Colate, que dijo que su hijo no podría ver el programa por sus formas empleadas allí. Así ha respondido a este tema: "Que se hubiera quedado en su yate de Miami. Voy a intentar decir menos tacos, pero ¡menudo ejemplo de padre es Colate, que se tira al suelo como si fuera un portero para acusar a una niña de agresión! ¡Podría ser mi padre! El programa me hubiera expulsado si lo hubiera agredido".

La alicantina está dispuesta a cambiar sus formas y es consciente de que tiene que hacerlo: "Mi defecto y mi virtud es que soy muy sincera. Voy a cambiar y me lo voy a tomar en serio". Además, ha querido aclarar que no es ninguna pelota de Isabel Pantoja como se ha dicho: "No lo soy, le he dicho siempre lo que pienso. Me ha tratado como si fuera su hija, la mujer".

A Isabel Pantoja le he dicho siempre lo que pienso

Dakota, agradecida con su entrevista tras 'Supervivientes'