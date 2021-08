Dakota Tárraga ha confesado que con Rubén le gusta hacer todo tipo de planes, ya que el tiempo a su lado prácticamente se detiene. “ A mí con él me gusta hacer de todo . El tiempo a su lado no pasa”, ha expresado mostrándose muy sincera.

Para terminar, Dakota Tárraga también ha aclarado si cree que su pareja le complementa al cien por cien y ha dejado constancia de lo mucho que lo quiere a Rubén. “Creo que mi pareja me complementa al cien por cien, evidentemente. Si no fuera así, no estaríamos juntos desde hace tantos años”, ha explicado la exconcursante de ‘Supervivientes’.