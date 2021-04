Ahora que la calma ha llegado a la vida de la alicantina, no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por Rubén posando con él . “Te quiero”, ha escrito Dakota junto a la bonita fotografía que ha compartido en Instagram y en la que aparece con una gran sonrisa dibujada en su rostro mientras su novio le da un beso.

El posado de Dakota y Rubén llama la atención porque su reconciliación parecía inviable . Esto fue lo que dijo la alicantina tras enterarse de la deslealtad de su novio en julio de 2017: “No le voy a perdonar nunca. Mis padres se han sorprendido porque he reaccionado bastante bien. Yo también he alucinado conmigo misma. Esto es lo que hay”.

Dakota Tárraga adora a su novio y no duda en reconocerlo públicamente. Tal y como ha explicado ella en muchas ocasiones le quiere mucho y, aunque sus padres no estén del todo de acuerdo en que mantenga una relación con él, sus sentimientos por él no han cambiado nunca. Cuando el novio de la exconcursante de ‘Supervivientes’ estuvo en la cárcel, ella acudió a visitarle frecuentemente y aseguró que quería irse a vivir con él cuando fuera libre.