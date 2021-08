Dani se sincera con Bea Retamal sobre su relación: "No sé si estoy enamorado"

Las palabras de Dani han caído para Bea como un auténtico jarro de agua fría. Y es que a pesar de llevar viviendo juntos varios meses y hablar hablado de planes y proyectos de futuro, el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que no tiene las cosas del todo claras . Al menos, no tan claras como la valenciana.

Unas declaraciones no han sentado nada bien a Bea Retamal , que no ha tardado en estallar al escuchar sus duras palabras . "No lo entiendo", ha señalado la ganadora de 'GH', que ha continuado incidiendo en el tema para sonsacarle a Dani toda la verdad de sus sentimientos. Lo cierto es que se ha tratado de un momento que podría suponer un punto de inflexión en su relación que, hasta el momento, parecía sacada de un cuento de hadas.

Tal fue la intensidad de su historia, que los enamorados no dudaron en celebrar una 'boda' casera. Un enlace del que a día de hoy continúan viviendo su particular luna de miel. O eso parecía hasta ahora, que el influencer le ha reconocido a la valenciana que no tiene claros sus sentimientos y no sabe si está enamorado.