Desde que salieran del reality, Bea Retamal y Dani G. Primo no se han separado un solo instante. La convivencia entre ellos está siendo bastante llevadera y no dejan de hacer planes en pareja. Un día de compras, salidas a comer y a cenar a distintos restaurantes… Estas son solo algunas de las escenas que se pueden ver a través de sus respectivos stories de Instagram, donde no dejan de compartir momentos juntos.