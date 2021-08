El ex de Carla Barber está encantado con su nuevo color de pelo , aunque reconoce que se trata de un cambio de lo más arriesgado. “Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que me he hecho o que quiero llamar la atención”, ha señalado junto a las primeras imágenes en las que se ha dejado ver con el cabello completamente blanco.

“No busco la aprobación de nadie. Busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frente y que el que esté, me sume. Siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas mil veces”, ha continuado explicando el joven frente a su casi medio millón de seguidores.