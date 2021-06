La modelo ha asegurado que solamente tiene buenas palabras para su ex y ha querido dejar claro lo siguiente sobre él: “Lo quiero muchísimo. Somos amigos y ya. Así es como está la cosa”. Además, ha asegurado que mientras no haya faltas de respeto y las cosas se hagan bien siempre mantendrá esa amistad con él.

Carla Barber ha querido dejar claro que siempre va a querer a Diego y que le va a intentar ayudar en todo lo que pueda. “Es lo que he intentado hacer desde que le conozco. A veces las cosas no salen como uno espera o piensa ”, ha explicado. Y es que, Carla y Diego se conocieron en 2020 y confirmaron su relación sentimental en junio de ese mismo año.

La que fuera Miss España en el año 2015 también se ha pronunciado sobre su relación actual con Diego y ha querido dejar claro en todo momento que solamente son amigos: “La gente no está acostumbrada a ver a personas que han tenido una relación llevándose bien y si les ven juntos piensan que hay algo más. Diego y yo somos únicamente amigos. Hace ya meses que lo dejamos. Él hace su vida y yo la mía. No sé si él ha conocido a alguien. Ante todo hay respeto por ambas partes”.

Carla Barber aclara si está abierta al amor

Para terminar, Carla Barber ha aclarado si está abierta al amor y si está buscando pareja actualmente. “Sí estoy abierta al amor. Soy una persona que cree mucho en el amor y a la que le gusta estar en pareja. Soy de relaciones serias. Lo único que sé es que no me quiero complicar la vida. Si tiene que llegar algo, llegará. No le cierro la puerta al amor, pero no lo voy a buscar”, ha confesado la modelo.