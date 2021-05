Entre Diego Matamoros y Carla Barber hay un cariño que la distancia no ha borrado. Los que en su día fueran uña y carne y no se separaban para nada viven ahora un momento extraño. Buena prueba de ello es que han pasado el cumpleaños de la exconcursante de 'Supervivientes' separados. Los celebrados '30 +1' de Carla no han sido escenario de otra manifestación suya de amor, aunque sí que ha estado presente el hijo del colaborador de 'Sálvame' con un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie.