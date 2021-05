Laura Matamoros empieza a experimentar los primeros síntomas del embarazo

Eso sí, aunque ha intentado tomárselo con humor, la ganadora de 'GH VIP' ha reconocido que hay a ciertas horas en las que ya empieza a estar muy molesta. "Se me empieza a hinchar como un globo la tripa y no hay manera. Me empiezo a llenar de gases...", ha comentado, preguntándole a sus seguidoras si esto es algo normal que sucede con el segundo embarazo. Y es que Laura no había experimentado esta molesta sensación durante el embarazo de Matías.