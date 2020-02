Diego Matamoros se refugia en Laura y su sobrino tras lo ocurrido con Estela Grande: "Más niño que Mati"

"Más niño que Mati", ha escrito en el texto que acompaña a su última foto el exconcursante de 'Supervivientes'. En esta hemos podido contemplar como Diego se lo pasa en grande con los juguetes de su sobrino Matías, el hijo de su hermana Laura. Además, en sus historias ha grabado al pequeño, junto a su madre, pasándoselo genial en un coche teledirigido. Una situación cotidiana que no nos hubiera extrañado si no fuera porque los hermanos no tenían ningún tipo de relación.