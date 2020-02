Laura Matamoros recurre a la infiltración de bótox para terminar con el bruxismo: "Os lo recomiendo"

La exganadora de 'GH VIP' explica su mejoría gracias al bótox

"Desde que me puse bótox me levanto muchísimo mejor. No tengo la mandíbula cargada, ni el cuello, ni me dan dolores horribles de cabeza, ni jaquecas, que antes me daban mogollón y me jorobaban el día”, ha contado felizmente a su legión de fans, a los que ha recomendado que, si alguno sufre de esta patología, no duden en acudir a un profesional para informarse de este tipo de procedimiento.