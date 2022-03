Las dos bodas de Terelu Campos: de los vestidos a los invitados

El 22 de mayo de 1993 se casaba, por primera vez la colaboradora, por lo civil y con un traje de seda color marfil, con adornos de blonda y una gargantilla de perlas de cinco vueltas, cuyo broche era una gran camafeo. Pero no todo salió redondo en ese día que Miguel Ángel y ella prepararon con tantas ganas… ¡Hubo un gran fallo que todavía hoy no se perdona!

No obstante, lo que realmente marcó la diferencia fue el ramo que escogió la presentadora. Para esta ocasión eligió rosas en tonos rojizos que iban del marrón a la teja, una arriesgada elección, que hizo que su look fuera perfecto para la ocasión. Aunque a la periodista le hubiera gustado casarse por la iglesia en esta segunda ocasión, su futuro marido ya lo había estado con anterioridad y la nulidad eclesiástica era muy difícil de conseguir.

Aunque han pasado muchos años desde que todo esto ocurrió, la unión y separación de la pareja será una etapa imborrable en sus vidas. De hecho, ambos se tienen un gran respeto y cariño. La colaboradora reconoce que ambos contribuyeron que el matrimonio no funcionara. `En la vida tomamos decisiones y hay que aprender a vivir con ellas. En aquel momento creí que separarme era lo mejor, pero con lo que sé hoy de cómo son las relaciones, probablemente, no fue lo más acertado. No podemos reescribir nuestra historia´, aseguraba Terelu a finales del 2021.