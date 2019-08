Edurne posa en bikini y presume de cuerpazo para dar la bienvenida al mes de agosto : "A gusto"

La televisiva Edurne ha decidido dar la bienvenida a 'agosto', la mar de 'a gusto', tal y como ha explicado ella con este juego de palabras en la imagen que ha publicado en su perfil de Instagram. En la foto podemos ver a la jueza de 'Got Talent' mostrando una espectacular figura , aplaudida por todos sus seguidores, saliendo de una piscina como una auténtica sirena, tal y como han comentado algunos de sus fans.

En la imagen, que acumula más de 95.000 likes, Edurne luce un impresionante bikini de color rosa chicle, dándole un toque deportivo al look con unas bonitas gafas de sol. El lugar elegido ha sido una maravillosa piscina con la que Edurne no ha dudado en dar la bienvenida al verano y ha conseguido el aplauso de todos sus seguidores en redes.

Edurne, muy querida en redes y una auténtica influencer en sus look

Ya hace unos meses Edurne sorprendió en sus redes con el vestido de corte princesa con escotazo asimétrico que eligió la jueza de 'Got Talent Spain' para asistir a la boda de unos amigos con su pareja, el portero De Gea. El maravilloso look de la cantante consiguió el botón dorado por parte de sus followers, que no dudaron en comentar lo bien que le sentaba el vestido a Edurne.