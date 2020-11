La cantante estadounidense es a la Navidad lo que la playa al verano. Por eso, todos estamos esperando ese momento en el que ponemos el 'All I Want for Christmas is you' para dar comienzo a la época navideña cada diciembre, llenando con música cada rincón de hogares, centros comerciales o bares. Este 2020 viviremos una fechas navideñas diferentes, por ahora sólo sabemos que lo único que tenemos es incertidumbre y el nuevo villancico que nuestra compañera Edurne acaba de publicar.