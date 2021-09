El silencio que ha mantenido hasta ahora solo lo rompió al lamentar la pérdida de Mila Ximénez . La periodista le dejó al youtuber una huella imborrable y en aquel momento no dudó en expresar sus sentimientos. Pero fuera de eso, El Cejas ha estado inactivo en sus redes y todo apuntaba a que algo estaría maquinando. Algo de lo que nos ha hecho partícipes ahora: "Estamos ultimando detalles" , ha dicho a sus cerca de un millón y medio de seguidores.

Y es que el exconcursante de 'GH' ha estado muy ocupado con todos los proyectos que va a sacar próximamente. Entre ellos hay mucha música y también cine. Diego García-Arroba no solo ha compartido cartel con Santiago Segura, Leo Harlem y Paz Padilla en 'A todo tren. Destino Asturias', estrenada en verano, sino que también ha revelado que esto es solo el principio de su incursión en el cine y que se vienen más cosas nuevas para los próximos meses.

Si respecto a su papel de actor no ha querido dar más detalles, sí que lo ha hecho del otro plano que le ha tenido ausente: "Tengo mucha música nueva, he estado trabajando en un videoclip que voy a sacar muy pronto y he estado yendo a la radio todas las semanas", ha admitido para tranquilizar a sus seguidores. De cara a dar un premio por esta espera, El Cejas ha prometido que lo que se viene "va a ser un hit, un temazo" y él lo ha definido como "un perreo duro".