El Cejas 'GH VIP' relata un episodio que marcó su vida y le hizo mucho daño: "Nos costó recuperarnos"

"Consiguió desquiciar a toda la casa, me provocaba constantemente", ha señalado el joven de 18 años, que ha confesado que su presencia le hacía sentir un agotamiento mental muy fuerte. Sumado todo esto a las traumáticas experiencias que ha vivido, el 'influencer' revivió con el cantante sus fantasmas del pasado. "Me recordaba a alguien que me hizo mucho daño", ha explicado sin ningún tipo de tapujos.

Me recordaba a alguien del pasado que me hizo mucho daño

Me recordaba a alguien del pasado que me hizo mucho daño

'El Cejas' relata uno de los episodios más traumáticos de su vida

Su convivencia con el ex de Marta Sánchez le hizo recordar a ese hombre del que ya no hablaba. "Me hizo daño y mi mente lo había borrado. A mi madre y a mí nos costó mucho recuperarnos", ha recordado echando la vista atrás. Es por eso que el intérprete de 'Pónmelo ahí' sacó lo peor de sí mismo. "He tenido momentos de rozar la histeria, no sabía cómo llevar aquello. Era muy difícil y volvería a cuando yo era aquel niño", ha confesado abriéndose en canal para la revista.