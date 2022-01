La extronista de 'MyHyV' ha comunicado que está esperando un bebé

Elena Milla está embarazada de cuatro meses

Elena Milla ha anunciado que está embarazada de su tercer hijo. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha hecho público "su pequeño gran secreto" mostrando el test de embarazo y dando numerosos detalles del feliz momento que viven ella y su pareja, el futbolista Samu Saiz.

Muy cercana con sus fans, Elena Milla ha querido contar cómo se han tomado esta noticia las pequeñas Aylen y Mía y cómo fue también la primera reacción de ella al conocer la noticia y no ser un bebé buscado: "No me sentó muy bien. No estaba preparada, pero al verle eco a eco me ha robado ya el corazón", ha apuntado acerca de ese primer momento que ha evolucionado a todo amor en estas 18 semanas que lleva ya de embarazo y que ahora ha anunciado a sus más de 135 mil seguidores.

Tras confesar que ha engordado ya cuatro kilos y que la feliz noticia les va a obligar a hacer una mudanza porque donde están "ya no entra uno más", la mamá feliz y WAG está muy feliz con esta sorpresa para la que ahora tienen todos un tiempo para prepararse y que ha decidido hacer pública el día del cumpleaños de Samu Saiz. "Felicitar al papi de mi tercer bebé que viene en camino. El próximo año lo celebraremos con uno más en la familia".

Lejos de querer solo mostrar la parte más bonita de su nuevo estado, la catalana también ha querido contar cómo se encuentra y que no todos los días resultan tan buenos e ilusionantes. "Lo que peor llevo es el descontrol hormonal. Pierdo la paciencia", ha admitido y eso que ese no es su único caballo de batalla. Con el tema de la comida y el cansancio también está teniendo en estos primeros meses sus problemas. "Tengo que comer muy poquito y más veces al día porque no hago bien la digestión".

Ese cambio tan brusco que ha experimentado con las sensaciones fue la primera pista para la extronista de que estaba otra vez embarazada. No le hizo falta hacerse el test hasta después para confirmar lo que ella intuía y que ahora ha contado a sus seguidores: "Me enteré muy pronto, antes de tener una falta. Cuando comí y me vino un ardor muy fuerte, olores insoportables y ya supe lo que me pasaba".

Sin embargo, sí que necesitó un poco más de tiempo para asimilar la noticia, aunque hizo a todos partícipe de ella desde el primer momento. En concreto, sus niñas, Aylen y Mía son muy conscientes de los cambios que se les avecinan y cada una de ellas ha reaccionado de diferente modo: "Mía me da muchos besitos en la barriguita y Aylen me dice que ya no quiere más", ha confesado.

Elena Milla ya sabe el sexo del bebé y tiene claro su nombre

Otro de los misterios que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha desvelado es que ya conocen el sexo de su bebé, aunque ese dato todavía se lo guarde para darlo próximamente de manera especial. Uno de sus misterios mejor guardados, pero para el que ya ha adelantado algo: los nombres que tienen ya decididos para su futuro hijo.