Elena Milla 'MyHyV' impresiona a sus fans posando en bikini meses después de dar a luz

Hasta el momento no habíamos visto a Elena así tras el parto de Mía, pero parece que la joven ha decidido enseñar a todos sus fans cómo ha recuperado su silueta tras dar a luz hace unos meses con esta fotografía . La imagen que ha compartido ha conseguido casi 2.000 'likes' y más de 30 comentarios. La mayoría de ellos son elogios y palabras de admiración hacia la influencer.

Elena Milla: del trono de 'MYH' a una auténtica 'it-mum'

La extronista de 'MyHyV' dio a luz a su segunda hija este año. Con ella hemos vivido a través de las redes sociales todo el proceso y ha sido ella la que nos ha contado en primera persona los detalles del parto, que comparaba con el anterior. "Con Aylén no fue así, fue bastante duro y a ella se la tuvieron que llevar, por lo que es algo que no había vivido. El parto duró poquito, me puse mal a las 11 de la noche y a las 4 la teníamos entre nosotros. Cada parto es un mundo", explicaba Elena en una de sus publicaciones anteriores.