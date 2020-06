Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, confiesa cuántos kilos ha engordado tras 'Supervivientes': "Me quedan un par para llegar a mi peso"

Ha sido en esta intervención en redes sociales en la que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confesado los kilos que ha engordado tras volver de Honduras, donde ha permanecido prácticamente hasta el final. Esto ha sido lo que ha dicho con respecto a este tema cuando uno de los seguidores del directo le ha preguntado por ese tema: “He engordado todo. Me fui pesando 57, perdí siete u ocho kilos y me quedé en 48-49. Me quedan un par de kilos para llegar a mi peso”.