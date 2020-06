Ana Obregón recuerda el cumpleaños de su hijo Álex Lequio con una carta: "Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas"

“Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado”, comienza la misiva, en la que recuerda cómo fue el nacimiento de su hijo que falleció el pasado mes de mayo.

Ana Obregón recuerda a su hijo con una galería de fotos de todos sus cumpleaños

“Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre ”, ha sido la última frase de la carta con la que la Obregón ha terminado su particular homenaje. Con ella, la artista ha querido recordar el día en que nació el gran amor de su vida: su hijo Álex Lequio. Un detalle que recuerda al que tuvo hace meses en su perfil de Instagram tras la muerte del joven:

Lequio también recuerda a su hijo en el día de su cumpleaños

El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha compartido una imagen en la que sale Ana Obregón y su hijo. “Miss you so much”, es lo que ha escrito en el texto de la publicación. Unas escuetas palabras que ponen sobre la mesa el duro momento que ambos padres están atravesando.

Muy desmejorado físicamente y sumido en una profunda tristeza, el ex de Ana no ha parado de rendirle homenaje a su hijo tras su muerte. Uno de los que más ha llamado la atención ha sido su vestimenta cuando sale a la calle. Lequio no se separa de una gorra de su hijo, que la luce con cariño y para atrás como hacía Álex. Un talismán de gran valor sentimental del que el colaborador no se desprende.