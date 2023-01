"Somos todos hijos de Dios, que nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Ser homosexual no es un delito. Pero sí es un pecado . Distingamos pecado de delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo". Estas declaraciones han sido realizadas por el Papa Francisco hace tan solo unos días a la agencia estadounidense Ap.

Unas palabras que, aunque no han sorprendido, sí han molestado muchos, incluso a los más creyentes. Es el caso de Dámaso Ángulo, conocido concursante de 'Gran Hermano 12' y fiel admirador y devoto tanto del pontífice como de la iglesia Católica, quien ha querido hablar con Outdoor para manifestar su decepción :

"Los homosexuales no somos pecadores. Es un fallo que se compare amar a una persona de tu mismo sexo con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento 'no cometerás actos impuros' al que hace alusión el Pontífice, engloba distintos elementos como la masturbación o mantener sexo en grupo, y ser homosexual no es nada de eso, sino amar", ha comenzado diciendo.