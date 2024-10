Álex Ghita revela lo que Adara Molinero le decía sobre Bosco Martínez-Bordiú

Adara Molinero le pidió a Bosco Martínez-Bordiú que dejase de hablar con ella tras 'Supervivientes All Stars'

Mucha gente pensó que era una petición tóxica de Álex Ghita, que ahora ha aclarado lo que realmente pasó

Cristina Porta sale en defensa de Adara Molinero y se enzarza con Álex Ghita: "Deja de hacer el ridículo"

"No quiero hacer que mi pareja se sienta mal", fue la explicación que Adara Molinero dio en el plató de 'Supervivientes All Stars' para pedirle a Sandra Barneda que no le volviera a preguntar por su ex más reciente, Bosco Martínez-Bordiú, con el que había mantenido una buena relación en Honduras. Mucha gente pensó entonces que eso era una petición tóxica de su por aquel entonces novio Álex Ghita, que ahora ha aclarado en una entrevista exclusiva para OUTDOOR qué ocurrió realmente.

El entrenador personal recibió duras críticas en ese momento porque Adara no solo dijo que no quería hablar de Bosco en los platós, sino que tampoco quería que él le volviera a escribir mensajes. Pero Álex asegura que nunca le pidió que tomase tal decisión: "Fue todo lo contrario, yo le que le dije es que si a ella le gustaría ver lo que ella estaba haciendo y si le parecía normal que una persona que estaba enamorada hasta las trancas de ella le cantase serenatas y le escribiera WhatsApp. Yo tuve que hacer cambios en mi vida por cosas de amistad, pero para mi el cuello de la botella era estrecho y para ella ancho".

Lo que ocurrió, siempre de acuerdo con el testimonio del examigo de Carla Barber, fue que la exconcursante de 'Gran Hermano' le preguntó antes de volar a Honduras si había algo que no querría ver en su paso por los Cayos Cochinos. "No me gustaría que me hicieras lo que a ti no te gustaría ver", fue lo que él le respondió. Después llegaron las imágenes de buena relación entre Adara y Bosco, que fue su gran apoyo cuando ella lo pasó tan mal en los pocos días en los que estuvo en el concurso.

Cuando llegó a España, la influencer le preguntó a su novio si había algo que le hubiera molestado y él quiso que se asentara en casa antes de iniciar la conversación. Semanas más tarde él le planteó si a ella le hubiera gustado ver tales imágenes suyas con una exnovia y fue la amiga de Marta Peñate la que decidió decir aquellas palabras que tanta polémica causaron en el plató de 'Supervivientes All Stars'.

Yo estoy seguro de que él sigue enamorado de ella, pero a día de hoy a ella le gusta nada, aunque nunca se sabe en la vida...

Por otra parte, Álex Ghita ha contado que está convencido de que Bosco está enamorado de Adara, pero que sabe por lo que ella le contaba que no le gustaba: "Me la creo al 100% de que le da absolutamente igual Bosco, le gusta cero, pero por circunstancias del concurso tuvieron ese pequeño romance. Yo estoy seguro de que él sigue enamorado de ella, pero a día de hoy a ella le gusta nada, aunque nunca se sabe en la vida... La vida da muchas vueltas".