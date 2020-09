Estela Grande se confiesa y muestra su cambio físico: "He engordado seis kilos"

Estela Grande ha querido sincerarse sobre un tema muy importante para ella en su último vídeo de 'mtmad’: las duras críticas que recibe por su físico. Harta de tener que leer numerosos comentarios sobre su "delgadez" en cada una de sus publicaciones de Instagram, la exconcursante de ‘ Gran Hermano ’ ha querido esclarecer esta situación. La ex de Diego Matamoros ha hablado alto y claro sobre este tema y ha mostrado su sorprendente cambio físico tras engordar seis kilos.

La exconcursante de ‘GH’ dio el paso de dedicarse a la moda a los 16 años y ha asegurado que siempre ha sido una chica muy delgada. “Hacéis daño cuando decís lo delgada o no que estoy. Cuando era pequeña tomaba papillas para engordar porque en clase me llamaban espagueti”, ha revelado. Estela ha dejado claro que siempre ha estado sana y que desde pequeña le molestaba mucho que siempre le sacaran el tema de la delgadez.

Cuando volvió de Guadalix de la Sierra, donde participó en 'Gran Hermano', la influencer tuvo que enfrentarse a una separación tras romper con Diego Matamoros y adelgazó muchísimo, algo sobre lo que ha hablado ella misma en este vídeo. La ansiedad y la difícil situación que estaba atravesando provocaron que no engordara, aunque asegura que comía de todo y en grandes cantidades.

Estela Grande habla sin tapujos sobre su físico

Con el verano, todo esto ha cambiado y Estela Grande ha confesado que ha engordado como nunca. “Creo que el metabolismo va cambiando. He engordado y he cogido nada más y nada menos que seis kilos”, ha contado. La ex de Diego Matamoros ha mostrado con orgullo su cambio físico y ha contado todos los detalles de su aumento de peso. De hecho, ha revelado que algunos de sus seguidores ahora se dedican a decirle que se le nota que está “más gordita”, algo muy distinto a lo que le decían hace tan solo unos meses.