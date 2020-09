Pablo , novio de Steisy , no puede estar más feliz con los resultados obtenidos tras someterse a una liposucción y operarse el pecho, algo que sorprendió a muchos. El novio de la extronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ ha posado sin ropa en su perfil oficial de Instagram y ha mostrado el impresionante resultado de su operación estética.

Aunque el novio de la extronista de ‘MyHyV’ siempre está muy activo en sus redes sociales, lo cierto es que, hasta ahora, no había mostrado de una forma tan clara el resultado de su liposucción. Pero todo ha cambiado y parece que Pablo está encantado con su nueva figura, de la que no ha dudado en presumir públicamente.

Tal y como confesó él mismo en un vídeo de ‘mtmad’, pasó por quirófano para operarse el pecho y hacerse una liposucción . Aunque Steisy y su propia familia no estaban convencidos de que estuviera haciendo lo correcto, lo cierto es que al final acabaron apoyándole. “Siempre he estado a favor de las operaciones, pero la cosa cambia cuando es mi novio el que se opera”, señaló Patricia cuando su chico le comunicó que iba a operarse.

Steisy y Pablo hablaron abiertamente sobre esta operación estética

Hace tan solo unos meses, Pablo se sinceró por completo y reconoció que tenía miedo por si no le gustaba el resultado final de su intervención. Durante todo el proceso, el joven contó con el apoyo de Steisy. La extronista de ‘MyHyV’ no se ha separado de él ni un solo momento y ha estado ayudándole durante su recuperación, que no ha sido nada fácil. En la actualidad, Pablo se encuentra perfectamente y ya luce con orgullo su nueva figura en Instagram.