Estela Grande se confiesa sobre Diego Matamoros y responde: "Voy a ser muy sincera"

La respuesta de Estela tras la confesión de Diego Matamoros

En las últimas semanas, Diego Matamoros no ha dudado ni un solo momento en compartir con todos sus sentimientos hacia Estela Grande. El hijo de Kiko ha asegurado que es el amor de su vida y que la quiere muchísimo. Hasta el momento, la exconcursante de ‘GH’ no se había pronunciado, pero ahora ha querido hacerlo en un vídeo para ‘mtmad’.

Concretamente, ha sido Mario Angulo el encargado de conocer qué es lo que siente Estela por su ex a través de una videollamada en la que hemos podido ver a la modelo muy nerviosa y sincerándose como nunca.

La influencer ha contado que está bien, aunque agobiada a ratos con el tema del confinamiento.

“Por suerte estoy con amigas y nos lo estamos pasándolo bien juntas”, ha comentado. Además, ha explicado que su familia está genial y que están viviendo toda esta situación en primera persona, pues sus padres trabajan en el sector sanitario.

Estela Grande habla como nunca de Diego Matamoros

Entre confesión y confesión, la modelo ha respondido de forma muy clara al ser preguntada por Diego. “Es verdad que al estar aquí encerrados, la cabeza te va a mil por hora y piensas muchísimo. En nuestro día a día, como estamos tan ocupados, no me pongo a pensar en estas cosas porque me hacen daño”, ha comenzado a explicar.

Su respuesta no ha quedado ahí y la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha explicado que claro que le echa de menos. “Sé que ha estado malito y claro que he pensado en él. Le he echado de menos en muchos momentos”, ha expresado visiblemente emocionada.

Estela también ha contado que sí que han hablado y que se ha puesto en contacto con él en varias ocasiones para ver qué tal estaba, que era lo más importante para ella en ese momento. “He dejado muchas cosas a un lado aparcadas porque no era el momento de hablarlas y simplemente me he preocupado por cómo estaba y quería que estuviese bien y que se recuperase”, ha explicado.

Al ser preguntada por un posible reencuentro con él, que ayer se confesaba hablando de ella, ha aclarado lo siguiente: “Lo he intentado, voy a ser muy sincera contigo. Lo he intentado cada vez que hablaba con él, pero creo que todavía tengo mucho trabajo interno para intentar calmar esa rabia o ese enfado que tengo”.