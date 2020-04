Miguel Vilas manda un mensaje a Adara tras su ruptura con Gianmarco: "Esto se lo hubiera mandado por privado"

“Este es un mensaje para la ganadora de ‘GH VIP 7’, que, de poder ser una estrella y un referente, da vergüenza. Esto se lo hubiera mandado por privado, pero me tiene bloqueado desde antes de que yo saliera de ‘Gran Hermano 17”, ha escrito acompañando a una imagen con una extensa nota de texto que le ha dedicado a la madrileña, que no atraviesa su mejor momento tras romper con el italiano .

La cosa no ha quedado ahí y el modelo ha señalado lo siguiente: “Lamentablemente, la gente no puede elegir el cuerpo con el que nace y no tiene los medios, como tú, para cambiarlo. ¿Sabes lo que es el bullying? Creo que no tienes ni idea de la cantidad de gente que es acosada por lo que tú y cuatro matados fomentáis”.