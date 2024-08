"Tengo muchas inseguridades y mi peor enemigo soy yo. Con mi cuerpo siempre he tenido una lucha y me hago de menos. Yo voy a terapia desde hace mucho tiempo porque la he necesitado y la recomiendo. Tú imagínate, con mil pensamientos dentro, con no saber quién soy, estando a dos kilos de que Green Peace me considere especie protegida, o que Google Earth me considere rotonda. Siempre ha sido una lucha constante conmigo mismo", aseguró el presentador sin tapujos, que ahora disfruta de tener una vida más saludable y equilibrada, practicando una rutina de entrenamientos adaptada a sus necesidades físicas y en consonancia con el ritmo de vida que lleva por sus compromisos laborales.