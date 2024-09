La periodista conoció al que hoy es su marido en 2004 pero no fue hasta hace 14 años que se enamoraron y finalmente en 2022 se casaron por todo lo alto en una celebración de duró tres días. Se juraban amor eterno en una ceremonia civil entre olivos y oficiada por el amigo que los presentó.

Flora González conoció al que hoy es su marido Carlos Dato en 2004. "Él era compañero de residencia de mi mejor amigo. Entonces, no nos hicimos ni caso", confesaba poco antes de casarse a '¡HOLA!'. Pero no fue hasta unos años más tarde, que, por casualidades de la vida, volvieron a conocer y cupido hizo de las suyas. "Hace 7 años un viento de tormenta veraniega me trajo al amor de mi vida, qué suerte encontrarte esa noche, qué curioso el destino que decidió cruzarnos en ese instante que era perfecto para seguir el camino de la vida juntos. Amoruco mío, ¡feliz aniversario! Te adoro, te quiero y te admiro cada día más", felicitaba la periodista el pasado mes de junio a su pareja.