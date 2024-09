Este verano se han cumplido dos años de la boda de Sonia Ferrer, colaboradora de 'En boca de todos', y su pareja, el agente de Policía Nacional Sergio Fontecha . La pareja, que se mantiene unida y profundamente enamorada, se dio el 'sí, quiero' el 30 de julio de 2002 en un enlace tremendamente romántico y en el que no faltó un solo detalle.

Sonia completó su look con unos pendientes que pertenecen a su familia y unos zapatos con tacón ancho de Rosa Clará. Para su peinado apostó por un semirrecogido con dos trenzas y una corona de paniculata y un maquillaje fresco y natural. Su ramo de flores estaba compuesto por paniculata, lavanda y olivo, y simbolizaba un homenaje a la tierra natal de Sergio, Jaén.

Dado que la celebración tenía lugar en un entorno tremendamente campestre, la presentadora, que llegó del brazo de su padre Josep Ferrer, dio especial protagonismo a sus animales: el cortejo nupcial estaba formado por su poni, ‘Toffee’, y su perra ‘Duna’. Acompañados de de su hija y sus sobrinos todos llegaron al altar al ritmo del tema de Ed Sheeran Can’t help falling in love .

Por su parte, Sergio, decidió acudir al altar con el uniforme de gala de la Policía Nacional. Hizo su entrada al ritmo de la canción All of Me, de John Legend y acompañado por su hermano, Jonathan Díaz, y por ‘Parche’, uno de los perros adoptados que tiene Sonia.